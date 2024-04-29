Наступивший, 795-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением публикации посла Литвы в Швеции, бывшего главы литовского МИД Линаса Линкявичюса о якобы готовящемся ударе по Крымскому мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

27 апреля дипломат опубликовал в соцсети X коллаж с изображением Крымского моста, пуска ракеты и фотографией российского президента Владимира Путина. А в комментариях посоветовал желающим сфотографироваться на фоне моста, пока «ещё есть время».

В ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил о поведении главы польского МИД Радослава Сикорского, который сразу после диверсии на газопроводах «Северный поток» выложил фото с места ЧП и подписал: «Спасибо, США», но позднее трусливо удалил публикацию.

Российский дипломат определил такие действия как неистовый лай «балтийских собачонок США», уточнив, что, когда настанет судный день, они будут жалобно скулить и пожалеют обо всех подобных ляпах.

Тем временем непосредственно в зоне СВО мотострелковые подразделения Западной группировки российской армии при поддержке авиации и артиллерии уничтожили три бригады киевских боевиков: 66-ю механизированную и 77-ю аэромобильную бригады, а также 103-й батальон в районах Зелёного Гая, Новосёловского и Стельмаховки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 человек, известило 28 апреля Минобороны.

О том, что российские военные нанесли удары по судостроительному заводу в Николаеве, где собирали дроны, а также по гостинице с англоязычными наёмниками, заявил 28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Известно, что в отеле проживали более 20 наёмников.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.