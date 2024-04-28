Доха, 28 апреля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Израильская армия продолжает наносить авиаудары по городам Газы. Об очередных прилётах сообщил международный телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Под обстрел и бомбёжки ЦАХАЛ попали города в центральной части сектора Газа.

«Наши коллеги из Al Jazeera Arabic сообщают, что Израиль наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не доверяют Израилю в вопросе соблюдения международного права в секторе Газа при использовании американского оружия. Об этом 27 апреля написало агентство Reuters.

В качестве доводов они привели несколько примеров, включая удары Израиля по гражданской инфраструктуре в анклаве.

В докладе ООН о событиях в Израиле и Палестине от 16 октября 2023 года указано, что удары израильской армии по сектору Газа, совершённые с мая 2021 года по август 2023 года, являются несоразмерными и представляют собой военное преступление. Запрет на ввоз гуманитарной помощи в Газу нарушает международное право, отметили авторы.

По информации минздрава Палестины, общее число погибших — более 34 тыс., 13 тыс. из них — дети, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.