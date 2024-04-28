Москва, 28 апреля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Мотострелковые подразделения Западной группировки российской армии при поддержке авиации и артиллерии разбили три бригады киевских боевиков. ВСУ потеряли до 50 человек. Об операции сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Российские бойцы уничтожили 66-ю механизированную и 77-ю аэромобильную бригады, а также 103-й батальон в районах Зелёный Гай, Новоселовское и Стельмаховка.

«Артиллерийскими подразделениями группировки были поражены почти 300 объектов ВСУ», — пояснил начальник пресс-центра Западной группировки Иван Бигма.

По словам офицера, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены САУ «Гвоздика», гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь миномётных расчётов.

Средствами ПВО сбиты десять беспилотников. ВСУ лишились до 50 военнослужащих, четырёх артиллерийских систем, восьми миномётов и пяти пикапов.

Как сообщало ИА Регнум, новая военная помощь Украине из США скорее замедлит, нежели обратит вспять наступление российских войск. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times.

Вся техника и вооружение, которые США поставят Украине, будут сожжены российскими военными, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. 26 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ с западным вооружением и военной техникой.

Российские военные нанесли удары по судостроительному заводу в Николаеве, где собирали дроны, а также по гостинице с англоязычными наёмниками, заявил 28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.