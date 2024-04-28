Британия планирует вооружить свою армию гиперзвуковыми ракетами
The Telegraph: Британия к 2030 году намерена вооружиться гиперзвуковыми ракетами
Лондон, 28 апреля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Великобритания запланировала к 2030 году поставить на вооружение собственной армии гиперзвуковые ракеты. Об этом 27 апреля написала газета The Daily Telegraph.
«Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год. Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации», — отметили в издании.
Британские военные рассчитывают так, чтобы ракеты могли лететь со скоростью с числом Маха более пяти.
По данным газеты, планы разработки такого оружия находятся на начальной стадии. Пока не решён вопрос, откуда будут запускаться гиперзвуковые ракеты — с земли, воздуха или моря. Утверждается, что речь идёт о сложнореализуемом проекте, так как для подобных ракет не существует некоторых материалов, способных выдерживать высокие температуры, они должны быть разработаны с нуля.
В статье написали, что Лондон готов инвестировать $1,24 млрд в разработку гиперзвуковых ракет в рамках оборонного консорциума. Проект рассчитан на ближайшие семь лет. При принятии решения о вооружении подобные ракеты могут быть также приобретены в США. В Минобороны Великобритании от комментариев отказались.
Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин впервые заявил о том, что в России создан гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард» и другие новые образцы вооружений. Эксперты отмечали, что в оборонном комплексе произошла «технологическая революция», а президент с этой речью «войдёт в историю». Самого главу государства окрестили «миротворцем», который остужает «горячие головы» отдельных «престарелых генералов» и «обеспечит мир во всём мире». В 2021 году первый полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство.
Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» показали разрушительную эффективность на Украине. Против этого оружия ни у одной из стран мира нет средств противодействия, подчеркнул он.