Лондон, 28 апреля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Великобритания запланировала к 2030 году поставить на вооружение собственной армии гиперзвуковые ракеты. Об этом 27 апреля написала газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год. Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации», — отметили в издании.

Британские военные рассчитывают так, чтобы ракеты могли лететь со скоростью с числом Маха более пяти.

По данным газеты, планы разработки такого оружия находятся на начальной стадии. Пока не решён вопрос, откуда будут запускаться гиперзвуковые ракеты — с земли, воздуха или моря. Утверждается, что речь идёт о сложнореализуемом проекте, так как для подобных ракет не существует некоторых материалов, способных выдерживать высокие температуры, они должны быть разработаны с нуля.

В статье написали, что Лондон готов инвестировать $1,24 млрд в разработку гиперзвуковых ракет в рамках оборонного консорциума. Проект рассчитан на ближайшие семь лет. При принятии решения о вооружении подобные ракеты могут быть также приобретены в США. В Минобороны Великобритании от комментариев отказались.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин впервые заявил о том, что в России создан гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард» и другие новые образцы вооружений. Эксперты отмечали, что в оборонном комплексе произошла «технологическая революция», а президент с этой речью «войдёт в историю». Самого главу государства окрестили «миротворцем», который остужает «горячие головы» отдельных «престарелых генералов» и «обеспечит мир во всём мире». В 2021 году первый полк «Авангардов» заступил на боевое дежурство.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» показали разрушительную эффективность на Украине. Против этого оружия ни у одной из стран мира нет средств противодействия, подчеркнул он.