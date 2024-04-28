Москва, 28 апреля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Владимир Парасюк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также бывший генпрокурор Украины Виталий Ярема (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), украинский бизнесмен Сеяр Куршутов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), активист Геннадий Друзенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и телеведущие Янина Соколова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Наталья Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлены в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

В карточке Гончаренко не уточняется, по какой именно статье он объявлен в розыск.

В особых приметах Куршутова значится, что он имеет гражданство России.

В МВД РФ отметили, что в отношении украинского командира добровольческого госпиталя Друзенко, телеведущих Соколовой и Мосейчук возбуждены новые уголовные дела, передаёт ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в украинской политической мифологии Парасюк считается культовой фигурой, с подачи которого на Майдане в 2014 году якобы был отвергнут вариант мирных договоренностей протестующих с на тот момент президентом Виктором Януковичем. Тогда он заявил, что готов вести людей на вооружённый штурм администрации президента, в случае если не будет немедленно отправлен в отставку. После переворота был избран депутатом Рады и оказался замешан в целом ряде скандалов, связанных с избиениями людей.

МВД России в июле 2023 года объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук по ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса РФ. Уголовные дела в их отношении возбудили в марте 2023 года, им может грозить до шести лет лишения свободы. Причиной послужили прозвучавшие от Друзенко и Мосейчук в эфире украинского телеканала призывы к насилию над российскими военными. Позднее Друзенко извинился, заявив, что причиной резких заявлений стали сильные эмоции.