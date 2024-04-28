Дальнегорск, Приморский край, 28 апреля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В Дальнегорске Приморского края полиция задержала четырёх участников перестрелки, в которой пострадали три человека. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ.

Geoffrey Fairchild Стрельба

В результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, их госпитализировали.

«Задержаны четверо участников произошедшего вооруженного конфликта. Двое подозреваемых допрошены следователями регионального СК», — пояснили следователи.

По месту жительства всех участников инцидента проведены обыски, изъяты орудия преступления.

Следователем направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ИА Регнум, перестрелка произошла 26 апреля на севере Приморья, в Дальнегорске, три человека попали в больницу с ранениями. Вооружённый конфликт устроили приехавшие на парковку возле Дворца культуры «Химик» мужчины. Они вышли из машин и открыли огонь, а затем скрылись.

Было возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело о покушении на убийство после того, как был обезврежен стрелявший в полицейского мужчина. Полицейские прибыли в одну из квартир на Английском проспекте, куда ранее вызвали скорую помощь. К медикам обратилась женщина и сообщила, что её 42-летний сын выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии.

В присутствии врачей мужчина стал вести себя неадекватно. Приехавшие полицейские помогали медикам и уговаривали его одеться. Внезапно он выхватил из кармана куртки пистолет и в упор выстрелил в одного из правоохранителей. Второй полицейский открыл ответный огонь на поражение, мужчина получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.