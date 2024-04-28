Москва, 28 апреля, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Двенадцатого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова задержали вместе с братом. Об этом рассказали сотрудники хостела, где проживали задержанные.

Keith Allison Задержание

«Джумохона Курбонова задержали с братом. Брат после задержания в хостел не возвращался», — передало «РИА Новости» слова сотрудника отеля.

В хостеле не знают о местонахождении этих постояльцев.

Как сообщало ИА Регнум, известно, что Джумохон Курбонов приехал в Россию из Таджикистана в июле 2023 года. Уроженец города Пархора поселился в комнате хостела на четвёртом этаже, где проживал вместе с десятью мигрантами. Все они были трудоустроены и находились под контролем.

Курбонова задержали 26 апреля. Ему вменяется обвинение по п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд арестовал его до 22 мая. Курбонов стал двенадцатым арестованным по делу о теракте в «Крокусе». По версии следствия, он обеспечивал соучастников теракта в «Крокусе» средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям, подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Четверых исполнителей теракта арестовали. Позднее в СИЗО отправили ещё несколько фигурантов дела.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Главной целью террористов в «Крокусе», как заявил глава государства, стало желание посеять панику и расколоть Россию изнутри.