Лиссабон, 28 апреля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Власти Португалии отказались от каких-либо действий в части выплаты репараций за рабство, зверства, совершённые во времена колониальной эпохи. Об этом сообщило Reuters.

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Колониальная эпоха Португалии длилась более 500 лет, когда Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии находились под властью Португалии.

В заявлении правительства страны отмечается, что оно хочет «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду», однако у властей «нет программы конкретных действий» по выплате репараций.

Такие же аргументы выдвигало и предыдущее руководство Португалии.

Президент страны Ребело де Соуза заявил 27 апреля, что Португалия могла бы использовать несколько методов для выплаты репараций, таких как списание долга бывших колоний и предоставление финансирования.

Как сообщало ИА Регнум, высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы необходимости взыскания репараций с России представляет собой простое сотрясение воздуха. Такое мнение высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок.