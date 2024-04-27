Киев, 28 апреля, 2024, 02:28 — ИА Регнум. На Украине Верховный суд начал производство по делу против Рады в связи с непроведением выборов президента. Об этом написало издание «Страна. ua».

Russianname Выборы на Украине

Истцом выступил Олег Серик, житель Чернигова, который считает, что бездействие депутатов Верховной рады в этом политическом контексте нарушает права украинцев. По мнению истца, жители должны участвовать в избирательном процессе.

Мужчина потребовал в своём заявлении признать незаконным бездействие Рады относительно переноса президентских выборов.

Истец также указал, что установленный законом срок полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского истекает 21 мая 2024 года, а Верховная рада не назначила выборы в законодательно определенные сроки вопреки своим полномочиям.

Олег Серик потребовал обязать назначить выборы через принятие соответствующего постановления.

Выборы должны были пройти весной 2024 года. Депутаты в ноябре 2023 года подписали документ, согласно которому выборы должны пройти не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.

Коллегия судей вынесла решение открыть дело по производству.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине с 21 мая сделает его нелегитимным. Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий, заявлял в свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Судьба Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.