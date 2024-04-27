Москва, 28 апреля, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Осужденный в Киргизии за участие в специальной военной операции Аскар Кубанычбек подал документы для предоставления временного убежища в России. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА Регнум Аскар Кубанычбек

«18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации. При наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приёме в гражданство нашей страны», — написала Волк в Telegram-канале со ссылкой на коллег в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Официальный представитель МВД РФ пояснила, что ещё до начала СВО Аскар проживал в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он отправился добровольцем в зону боевых действий. Из-за болезни отца он был вынужден вернуться в Киргизию, где его подвергли уголовному преследованию, обвинив в наёмничестве.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля военный эксперт Михаил Онуфриенко подчеркнул, что затягивание процесса получения российского гражданства для граждан иностранных государств, которые участвуют в спецоперации на стороне России, является серьёзной проблемой. В настоящее время этим вопросом занимаются Минобороны России и миграционная служба. По словам эксперта, существуют трудности с недостаточно чётко отработанным законодательством, касающимся предоставления гражданства иностранным гражданам, которые сражаются в рядах Вооружённых сил России. В результате по непонятным причинам их вступление в гражданство РФ затягивается или откладывается. Это приводит к тому, что у добровольцев истекают сроки законного пребывания в России, им грозит депортация.

Доброволец из Германии Эрих Биттерман, который участвует в СВО на стороне России, неоднократно подавал запрос на получение российского гражданства, но получал отказ. Боец заметил, что его туристическая виза закончилась, а дома, в Германии, ему грозит до 20 лет за наёмничество. Подобные проблемы возникли у добровольца из Молдавии Андрея Карамана и добровольца из Сербии Александра Йокича.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы специальной военной операции получали ту же поддержку, что и остальные участники СВО.