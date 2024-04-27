Киев, 28 апреля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot. Месяц назад у западных союзников он просил пять таких средств ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнёров», — сказал Зеленский в своём ежедневном видеообращении в Telegram-канале 27 апреля.

По его мнению, поставленные «партнёрами» системы ПВО смогут защитить «украинскую промышленность».

При этом ранее от новых поставок Patriot Украине отказалась Польша.

Как сообщало ИА Регнум, у США пока нет «свободных» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно было бы передать Украине, заявил 26 апреля советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

25 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что Вашингтон считает средства ПВО приоритетными в вопросе выбора вооружений для передачи Украине.

26 апреля Минобороны заявило, что ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ с западным вооружением и военной техникой.