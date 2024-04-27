Москва, 28 апреля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. 12-й фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов приехал в Россию из Таджикистана в июле 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника хостела, где жил Курбонов.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По информации источника, Курбонов пересек российскую границу 3 июля 2023 года. В хостеле он жил в комнате на четвертом этаже вместе с десятью мигрантами. Все они были трудоустроены и находились под контролем.

Как пояснил сотрудник отеля, их задача заключается в том, чтобы поселить приезжих мигрантов, следить, чтобы они не нарушали порядок общежития и были официально оформлены.

Как сообщало ИА Регнум, 21-летний Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников теракта в «Крокусе» средствами связи и деньгами для оплаты счетов, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 27 апреля.

Курбонова задержали 26 апреля. Он гражданин Таджикистана, уроженец города Пархора. Ему вменяется обвинение по п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд арестовал его до 22 мая.

Ранее, 11 апреля, Курбонов был задержан в Москве за мелкое хулиганство. Он отбыл 15 суток административного ареста.

Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям, подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек.