Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов прибыл в РФ в июле 2023 года
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов прибыл в Россию в июле 2023 года
Москва, 28 апреля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. 12-й фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов приехал в Россию из Таджикистана в июле 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника хостела, где жил Курбонов.
По информации источника, Курбонов пересек российскую границу 3 июля 2023 года. В хостеле он жил в комнате на четвертом этаже вместе с десятью мигрантами. Все они были трудоустроены и находились под контролем.
Как пояснил сотрудник отеля, их задача заключается в том, чтобы поселить приезжих мигрантов, следить, чтобы они не нарушали порядок общежития и были официально оформлены.
Как сообщало ИА Регнум, 21-летний Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников теракта в «Крокусе» средствами связи и деньгами для оплаты счетов, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 27 апреля.
Курбонова задержали 26 апреля. Он гражданин Таджикистана, уроженец города Пархора. Ему вменяется обвинение по п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд арестовал его до 22 мая.
Ранее, 11 апреля, Курбонов был задержан в Москве за мелкое хулиганство. Он отбыл 15 суток административного ареста.
Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям, подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек.