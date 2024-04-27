Анкара, 27 апреля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Двое полицейских погибли, восемь получили ранения в результате перестрелки в полицейском участке в Адыяман Алтыншехире на юго-востоке Турции вечером 27 апреля. Об инциденте с места события сообщил телеканал Halk TV.

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В полицейском участке между полицейскими, начальником и подчинённым, произошла ссора, которая переросла в перестрелку.

Двое участников были убиты, восемь получили ранения, когда один из полицейских открыл огонь по сослуживцам. Стрелял в начальника капитан полиции.

Известно, что один из погибших — начальник полицейского участка.

Как передавало ИА Регнум, перестрелка в городе Дальнегорске Приморского края стала поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили 26 апреля в пресс-службе краевого управления СК РФ. Днём местные жители устроили стрельбу на парковке возле Дворца культуры «Химик». Три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В результате конфликта с применением оружия в центре Улан-Удэ пострадал один человек. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.