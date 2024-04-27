Москва, 27 апреля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Правительство Москвы и Музей Победы 27 апреля открыли новый сезон программы «Парк Победы. Главный патриотический». Предназначенный для семейного отдыха масштабный проект собрал москвичей и гостей столицы на Поклонной горе.

Пресс-служба Музея Победы

В преддверии 9 Мая для посетителей Парка Победы открыли более 70 тематических интерактивных площадок, реконструкторы смогли воссоздать атмосферу 1940-х годов. Площадки будут доступны для посещения бесплатно каждые выходные вплоть до 13 октября.

Пасмурная погода в день старта программы не оставила москвичей равнодушными к мероприятию. Посетителей ознакомили с оказанием первой помощи от Всероссийского студенческого корпуса спасателей, гости попробовали свои силы в пневматическом тире и на тренировочной площадке нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». В течение дня прошли мастер-классы «Что у солдата в вещмешке?», «Письмо на фронт», по сборке-разборке АК-74. Для взрослых и детей провели игры в настольные шахматы в специально оборудованной крытой зоне. Волонтёры Музея Победы раздали участникам мероприятий георгиевские ленточки, рассказав о символе, значении цветов и о том, как правильно закреплять и носить ленту. Для гостей также организовали бесплатные пешие и автобусные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.

Пресс-служба Музея Победы

Гостям удалось стать участниками исторического квеста «Красноармейская книжка», все задания были выполнены в тематических локациях парка — «Zарница», «Курс молодого бойца», «Площадь мастеров», «Аллея спорта», на площадках ведомств и многих других. Самым активным участникам квеста от Музея Победы достались билеты в музей, сертификаты на экскурсии, памятные подарки (пилотки и монеты), а также их угостили солдатской кашей.

Пресс-служба Музея Победы

В зале Полководцев Музея Победы состоялся запланированный концерт. Перед зрителями выступили солисты детской вокальной студии «КидсВокс», юные барабанщики, участники проекта «Мастерская музыки» и другие молодые таланты открытого фестиваля «Российская студенческая весна».

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве откроют выставку трофейного оружия из зоны спецоперации. В Минобороны уточнили, что на выставке представят более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо этого, будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов. Мероприятие продлится в течение месяца.

В Москве парк «Зарядье» запустил мультимедийную выставку ко Дню Победы. Там работает шесть интерактивных зон, где можно узнать всё о легендарном танке Т-34, который был участником Великой Отечественной войны.