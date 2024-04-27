Вашингтон, 27 апреля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Россия имеет право жёстко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS Вооружённым силам Украины (ВСУ), заявил американский полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

Он назвал решение о поставке этих ракет Соединёнными Штатами очень опасным.

«У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жёстче», — сказал Уилкерсон.

По его словам, все знают, как себя ведёт глава киевского режима Владимир Зеленский и какие решения он принимает. Всё это, по мнению эксперта, создаёт существенные риски для безопасности, в том числе и США.

Как передавало ИА Регнум, США тайно отправили на Украину свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и, по данным американских СМИ, их уже начали использовать против России. The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщала, что передача ракет была одобрена президентом США Джо Байденом в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи объёмом 300 млн долларов, также в этот пакет включили партию кассетных модификаций этих систем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что передача Украине ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, однако эти поставки не помогут Украине изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу, сказал пресс-секретарь президента. Появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнул Песков. Представитель Кремля также не исключил, что тайно осуществлённые в марте 2024 года поставки ATACMS Украине нарушили законодательство самих США.

Президент России Владимир Путинназвал большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения, отмечает президент.