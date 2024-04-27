Москва, 27 апреля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Участь главы киевского режима Владимира Зеленского предрешена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале журналиста.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дмитрий Песков заявил, что исход специальной военной операции на Украине предрешён, Россия победит. Он подчёркивал, что США поставками оружия киевскому режиму не изменят исхода специальной военной операции.

Также представитель Кремля отмечал, что чем более дальнобойные ракеты западные страны будут поставлять киевскому режиму, тем больше Россия будет расширять буферную зону, необходимую для обеспечения безопасности страны.

27 апреля украинские СМИ сообщили, что Верховный суд Украины открыл производство по иску против Верховной рады. Истцом выступил житель Чернигова Олег Серик, который потребовал признать противоправным бездействие украинского парламента, не назначившего выборы президента страны на 31 марта 2024 года, когда выборы должны были состояться (через пять лет после проведения предыдущих).

Ранее Зеленский отменил проведение президентских выборов, сославшись на военное положение в стране. Глава киевского режима заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Если первые пять глав Украины ещё имели запас прочности украинской государственности, то Зеленский довершил процесс её разрушения, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Илья Кнорринг. Вероятно, мы видим последнего президента Украины и последнюю Верховную раду, далее смысла в существовании этих институтов нет, подчеркнул эксперт.