Москва, 27 апреля, 2024, 21:39 — ИА Регнум. В Москве арестовали продюсера Reuters Константина Габова, сообщили 27 апреля в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Продюсер Reuters Константин Габов

Габов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), сказано в сообщении.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 июня 2024 года», — отметила пресс-служба судов.

По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото — и видеоматериалов для публикации на YouTube канале «НавальныйLIVE», площадки для размещения контента ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал сотрудников ФБК и признанных в РФ иноагентами Марию Певчих, Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш. Кроме того, была заочно арестована Анна Бирюкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Глава ФБК Мария Певчих была объявлена в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД в декабре 2023 года. По какой именно статье ведётся розыск, министерство не уточняло.

В реестр иноагентов Минюст внёс Певчих в мае того же года. В ведомстве отметили, что она распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа России, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти РФ, призывала к свержению действующей власти в стране.