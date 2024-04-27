Москва, 27 апреля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал Антона Филатова, бывшего подчинённого заместителя министра обороны Тимура Иванова, по уголовному делу о растрате, следует из картотеки суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено», — сказано в карточке дела.

По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере.

«Коммерсантъ» уточняет, что Филатов в 2012 году был назначен советником Тимура Иванова. В 2013 году он перешёл на руководящие должности в подведомственные Минобороны предприятия. В частности, он работал в АО «1470 УМТО», АО «Спецтранслизинг» и ООО «Оборонлогистика».

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления он не признал.

На имущество, активы и счета Иванова и всех его родственников наложен арест.