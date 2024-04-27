Москва, 27 апреля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте совладельца «Олимпситистрой» Александр Фомина по делу о даче взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

Информация была размещена в картотеке суда 27 апреля. Уточняется, что жалоба была зарегистрирована.

Ранее свой арест обжаловал ещё один фигурант дела — бизнесмен Сергей Бородин.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Тимура Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления он не признал.

На имущество, активы и счета Иванова и всех его родственников был наложен арест.

27 апреля пресс-служба Московского городского суда информировала, что суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова 8 мая.