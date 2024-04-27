Москва, 27 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли передало на нужды участникам спецоперации 480 «УАЗ СГР» и более 200 «УАЗ Пикап». Машины передал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, говорится в Telegram-канале ведомства.

Минпромторг России Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров

В Минпромторге отметили, что «УАЗ СГР» будут использовать в том числе как санитарные автомобили, а с помощью «УАЗ Пикап» можно будет доставлять гуманитарные грузы.

Кроме Мантурова, в церемонии передачи автомобилей принял участие руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По данным министерства, правительство России выделило 1 млрд рублей на приобретение почти 700 единиц техники. Отмечается, что всю технику передадут на фронт в течение текущего года.

«Мы продолжаем выполнять поставленную президентом задачу по поставке автомобилей для нужд СВО. Сегодня мы передаём очередную партию автомобилей через Народный фронт, который реализует их доставку до воинских частей, которым необходима эта техника. На этом наша работа не останавливается, мы продолжим взаимодействовать. Благодарю наших бойцов, которые выполняют свою очень важную миссию» — приводит пресс-служба Минпромторга слова Мантурова.

Подчёркивается, что передача техники прошла с поддержкой правительства Донецкой Народной Республики и Федеральной Налоговой службы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Мантуров сообщал, что производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году были увеличены в десятки раз.

По заявлению главы ведомства, объём гособоронзаказа в 2023 году также вырос — в два раза в сравнении с 2022 годом.

Мантуров, говоря об объёмах поставок вооружения в ВС РФ, сказал, что они значительно увеличены — в 10–12 раз.

Премьер-министр Михаил Мишустин 19 февраля на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил сообщил, что объёмы поставок для нужд российской армии в этом году уже увеличили, но нужно и дальше наращивать передачу военным практически всех материально-технических ресурсов.

Мишустин сообщил, что новые разработки поступают в войска и это позволяет повысить эффективность российских войск на боле боя. Глава правительства поручил максимально активизировать модернизацию вооружений, в том числе расширять их функциональные возможности.

Премьер-министр отметил, что России в очередной раз приходится противостоять недружественным действиям. Поэтому крайне важно всесторонне помогать бойцам на передовой, подчеркнул он.