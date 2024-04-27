Берлин, 27 апреля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии уже расследует теракт на «Северных потоках». Об этом заявили 27 апреля заявили в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Расследование уже ведется — федеральным генеральным прокурором», — ответили «РИА Новости » в пресс-службе дипведомства на запрос об инициативе Китая провести международное расследование под эгидой ООН.

Агентство отмечает, что данный ответ является стандартным за всё время расследования диверсии. За более чем 1,5 года официальные ведомства ФРГ так и не предоставили никакой информации о теракте.

Как ранее передавало ИА Регнум, 26 апреля заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации заявил, что теракт на «Северных потоках» должен быть расследован под эгидой ООН. Он призвал соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании теракта.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил на заседании, что западные страны саботировали проект заявления Совбеза по взрывам на «Северных потоках», который предложила Россия.

Помощник генсекретаря ООН Мирослав Енча заявил, что любое нанесение ущерба критической гражданской инфраструктуре должно быть расследовано и подвергнуто осуждению. Он отметил, что в нынешнем контексте в сфере безопасности ООН призывает всех проявлять сдержанность. Организация ждёт завершения расследования, ведущегося Германией.

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версию о причастности к теракту частной проукраинской группировки. Он заявил, что теоретически во взрывах были заинтересованы США. Как объяснил глава государства, вследствие теракта США расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. Очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне», указал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о соответствующих намерениях.