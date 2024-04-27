Брюссель, 27 апреля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Евросоюз призывает власти РФ отменить решение передать российские активы итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы», сказано в опубликованном 27 апреля заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Bernd WeiÃŸbrod / dpa / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов указанных компаний 26 апреля.

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены», — сказано в заявлении ЕС.

Также в Брюсселе заявили, что Россия якобы «нарушает международное право», а также ведёт себя в экономической сфере «непредсказуемо».

Как передавало ИА Регнум, подписанный президентом указ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», принадлежащие Ariston Holding N. V., а также 100% ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащие BSH Hausgerate GmbH (принадлежит Bosch).

В апреле 2023 года Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ предполагает передачу во временное пользование активов недружественных стран в России. Прекращение временного управления предусмотрено также по указанию главы государства. В декабре 2023 года Госдума приняла закон, расширяющий полномочия президента в отношении имущества, принадлежащего гражданам недружественных государств.

Посла России в Риме Алексея Парамонова вызовут в МИД Италии из-за решения о передаче активов дочерней компании Ariston «Газпрому», заявил 27 апреля вице-премьер Италии, глава МИД Антонио Таяни. По его словам, министерство намерено просить у посла разъяснений.