Загреб, 27 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 100 кг. Турнир проходит в хорватском Загребе.

Павел Лисицын / РИА Новости Российский дзюдоист Матвей Каниковский

Каниковский победил в финальной схватке представителя Грузии Илью Суламанидзе. Бронзовые медали завоевали представитель Нидерландов Михаэль Коррел и итальянец Дженнаро Пирелли.

22-летний Каниковский является бронзовым призёром чемпионата Европы 2023 года. Он трижды побеждал на этапах Большого шлема.

На чемпионате Европы в Загребе российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля российская спортсменка Кристина Дудина стала чемпионкой Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг. В финальном состязании она победила француженку Бландин Пон. Третье место разделили Тамар Малка из Израиля и португальская спортсменка Катарина Кошта.