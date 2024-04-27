Набережные Челны, Татарстан, 27 апреля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Житель Набережных Челнов зарезал собаку в своей квартире и вынес окровавленный труп животного во двор, где играли дети. Полицейские проверят сообщение от местных жителей об этом, сообщила пресс-службе МВД по Татарстану.

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«Полиция проведёт проверку», — цитирует сообщение силовиков сайт «Рзн. инфо».

Ранее в социальных сетях Набережных Челнов распространилось видео, снятое камерой наблюдения у подъезда жилого дома. Сначала мужчина заманивает собаку в подъезд, потом он же просит убрать детей со двора и на руках выносит окровавленное животное.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Коми девятиклассница принесла в школу расчленённого кота и вместе с подругой показывала останки животного ученикам. О факте живодёрства рассказала в полиции учитель школы.

Ранее зоозащитникам передали кота Сеню, над которым издевался блогер из Свердловской области.

Живодёр, который расстреливал на улице кошек, приговорён Черемушкинским судом Москвы к 2,5 года наказания в колонии-поселении. Было убито в общей сложности около десяти животных.

В соцсетях Якутии появилось видео жестокого убийства медведя. Животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и убили.