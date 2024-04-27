Москва, 27 апреля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. В России создали первую в мире гидрометеорологическую космическую систему для наблюдения за Арктикой и прилегающими территориями, сообщила 27 апреля пресс-служба «Роскосмоса» в своём Telegram-канале.

Госкорпорация «Роскосмос»

Уточняется, что 27 апреля госкомиссия по проведению лётных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рассмотрела результаты лётных испытаний системы «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 2. По итогам заседания было принято решение о завершении испытаний с приёмом в эксплуатацию космического аппарата «Арктика-М» № 2 и о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов «Арктика-М» № 1 и № 2.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря, «Роскосмос» заявил о пуске ракеты «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» с космодрома Байконур. Задачей спутника стал круглосуточный всепогодный мониторинг Земли и морей Северного Ледовитого океана.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о колоссальном потенциале Арктики в вопросах обеспечения национальной безопасности и экономического развития. Он назвал развитие региона неоспоримым приоритетом для страны.