* — организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной в РФ

Москва, 27 апреля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация, выполняющая функции иноагента в России и признанная нежелательной). Это следует из соответствующего перечня на сайте ведомства.

Екатерина Кузьмина /RBC/TASS

«159… Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление*», «ФАС»)», — указано в перечне нежелательных иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля МВД России объявило в розыск соосновательницу движения «Феминистское антивоенное сопротивление» писательницу Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). При этом по какой именно статье объявили в розыск Серенко не указывалось.

27 января 2023 года Минюст РФ включил Серенко в список иностранных агентов. Акционистка и феминистка выступала против СВО, а также распространяла ложную информацию о деятельности органов госвласти.

Она пропагандировала ЛГБТ-отношения («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Серенко живёт за пределами РФ.

17 апреля Минюст внёс в список нежелательных организаций «Фонд Бориса Немцова за свободу». Тогда ведомство приняло эти меры на основании решений Генеральной прокуратуры России.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв 12 февраля сообщил, что в парламент внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий внесение в список нежелательных организаций структур, учреждённых иностранными госорганами. Он отметил, что 10 лет назад, когда приняли закон о нежелательных организациях, предусмотрели внесение в него только НПО, так как думали, что Запад хотя бы на государственном уровне соблюдает международное право.