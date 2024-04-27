Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержали трёх мужчин, избивших участника специальной военной операции и его жену. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что инцидент произошёл в Суворовском микрорайоне.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали троих мужчин, которые в результате конфликта нанесли травмы мужчине и женщине», — говорится в сообщении.

В местных Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что пострадали ветеран СВО и его супруга. В ходе конфликта молодые люди избили военного. Травмы получила и его жена, которая пыталась остановить драку. У мужчины диагностировали множественные ушибы лица, у женщины — перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы.

В ведомстве уточнили, что все участники инцидента опрошены, сейчас проводится проверка, которая установит тяжесть вреда здоровью пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, в Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего участника спецоперации. У него похитили мобильный телефон и отобрали банковскую карту, с которой сняли более 3 млн рублей. В настоящее время установлен один из нападавших, им оказался 17-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по статье о грабеже, совершённом группой лиц, в особо крупном размере.