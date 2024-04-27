Москва, 27 апреля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 27 апреля заключил под стражу бывшего продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила 27 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своём Telegram-канале.

Суды общей юрисдикции Москвы Константин Габов

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича. Продюсер новостной службы информационного агентства Reuters обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе)», — сказано в сообщении.

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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 27 июня 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, также 27 апреля суд оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца на 10 тыс. рублей за работу на интернет-издание «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом; организация, признанная в РФ нежелательной).

Кроме того, в этот же день суд в Хабаровске заключил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков про Вооружённые силы России. Его задержали в Хабаровске 26 апреля. По словам юриста, причиной задержания стала публикация журналиста в Telegram-канале о событиях в Буче.

16 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о публичном распространении ложной информации о Вооружённых силах России. Он 13 марта стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации об армии России. А в октябре 2022 года Министерство юстиции внесло журналиста в список иноагентов.