Санкт-Петербург, 27 апреля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело о покушении на убийство после того, как был обезврежен стрелявший в полицейского мужчина. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ.

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Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как уточнили в ведомстве, мужчина, которого правомерно обезвредил полицейский, успел выстрелить три раза и ранил не только его напарника, но и фельдшера скорой помощи. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

«Также в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство фельдшера скорой помощи)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 апреля полицейские прибыли в одну из квартир на Английском проспекте, куда ранее вызвали скорую помощь. К медикам обратилась женщина и сообщила, что её 42-летний сын выпил 100 таблеток, назначаемых при эпилепсии. В присутствии врачей мужчина стал вести себя неадекватно. Приехавшие полицейские помогали медикам и уговаривали его одеться. Внезапно он выхватил из кармана куртки пистолет и в упор выстрелил в одного из правоохранителей. Второй полицейский открыл ответный огонь на поражение, мужчина получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.