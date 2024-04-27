Киев, 27 апреля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Верховный суд Украины открыл производство по иску против Верховной рады, сообщило 27 апреля издание «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Истец — житель Чернигова Олег Серик потребовал признать противоправным бездействие парламента Украины, не назначившего выборы президента страны на 31 марта 2024 года, когда выборы должны были состояться (через пять лет после проведения предыдущих).

Кроме того, автор иска потребовал обязать Верховную раду назначить выборы президента Украины, приняв соответствующее постановление.

Суд вынес решение открыть производство. Для предоставления объяснений Верховной раде дано 15 дней.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Выборы президента Украины проходили в марте 2019 года. Зеленский, в ходе предвыборной кампании обещавший идти на компромисс с Россией и республиками Донбасса, победил, набрав во втором туре более 73% голосов.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине с 21 мая сделает его нелегитимным. Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий, заявлял в свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Если первые пять глав Украины ещё имели запас прочности украинской государственности, то Зеленский довершил процесс её разрушения, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Илья Кнорринг. Вероятно, мы видим последнего президента Украины и последнюю Верховную раду, далее смысла в существовании этих институтов нет, подчеркнул эксперт.