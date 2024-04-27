Берлин, 27 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии стандартно ответила на вопрос, как в ведомстве относятся к инициативе Китая провести международное расследование терактов на «Северных потоках» под эгидой ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Расследование уже ведётся — федеральным генеральным прокурором», — ответили в пресс-службе дипведомства.

Данный ответ генпрокуратуры ФРГ является стандартным за всё время расследования терактов на трубопроводе.

Как передавало ИА Регнум, заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации 26 апреля заявил, что теракт на «Северных потоках» должен быть расследован под эгидой ООН в сотрудничестве с Россией.

На заседании Совбеза постпред РФ Василий Небензя сообщил, что западные страны саботировали проект заявления СБ ООН по взрывам на «Северных потоках», который предложила Россия.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Звучали версии о причастности властей США и частной проукраинской группировки. Президент России Владимир Путин заявил, что во взрывах были объективно заинтересованы Соединённые Штаты, которые благодаря теракту расширили свои возможности по сбыту сжиженного природного газа в Европе.

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил 26 марта, что всем известно, кто подорвал «Северные потоки». У Москвы скоро будут неопровержимые доказательства, что это был теракт, а не диверсия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 апреля заявила, что Москва обратится в международные суды по вопросу участия Киева в терактах на территории России.