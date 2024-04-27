Оренбург, 27 апреля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Жители Оренбурга после паводков в городе увидели летающего коня, сообщили 27 апреля «Известия».

кадр из видео

После того как стойло, где находилось животное, подтопило из-за паводков, хозяева забрали лошадь в дом. Им удалось приманить коня овсом, и он поднялся на второй этаж.

Животное разместили на балконе, там оно провело 10 дней. Когда вода сошла и появилась возможность вернуть коня в стойло, животное испугалось спускаться по лестнице. Его эвакуировали с балкона при помощи автокрана.

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Как передавало ИА Регнум ранее, в ликвидации последствий паводков в Оренбургской области участвовали в том числе семь тысяч добровольцев Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Один из поисково-спасательных отрядов помогал эвакуировать жителей и домашних животных с территорий в Оренбурге, которые были затронуты паводками.

Один из жителей Оренбурга ранее рассказал ИА Регнум, что в городе из-за паводков пострадал питомник с собаками породы хаски. Всех животных удалось эвакуировать и разместить у местных жителей. Паводки затронули и конный клуб «Воздух», лошадей также успели перевезли в другие конюшни.

24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков президент Владимир Путин отметил, что сил и средств для ликвидации достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например стиральных машин, со списком. Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил оперативно организовать отдых детей на период майских праздников.