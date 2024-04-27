Санкт-Петербург, 27 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Фестиваль для выпускников школ «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге 28 июня. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале.

Известия/ Павел Волков

«Праздник «Алые паруса» в этом году состоится 28 июня. Ключевой темой станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным», — говорится в тексте поста.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году на фестиваль «Алые паруса» приглашения получили 10 тыс. школьников из других регионов России и 60 тыс. выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга. Он прошёл в ночь на 25 июня.

Перед молодыми людьми выступили The Hatters, Gayazovs Brothers, Юлиана Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, а также группа «Чайф», вели мероприятие блогер Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталёв.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что ни у кого в мире нет такого праздника.

Также в 2023 году аналог петербургского фестиваля выпускников «Алые паруса» прошёл в Мариуполе. 19 июня к городской пристани Мариуполя под алыми парусами подошла яхта «Ассоль».

Организаторы фестиваля для выпускников «Алые паруса» называют точкой его отсчёта 27 июня 1968 года, когда школьники впервые увидели на Неве судно под алыми парусами. Впоследствии необычный корабль стал эмблемой праздника.