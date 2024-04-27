Вашингтон, 27 апреля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Американским истребителям F-16 тяжело придётся в зоне украинского конфликта, так как российские военные располагают высококлассным вооружением. Об этом заявили бывшие пилоты США, сообщает 27 апреля Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению бывшего пилота F-16 подполковника ВВС США в отставке Джона Баума, эти истребители оказались в очень сложной ситуации в ходе операции «Буря в пустыне». Отправка на Украину несомненно означает для F-16 «самый сложный сценарий».

«Существует миллион способов обнаружить эти F-16», — приводит издание слова бывшей лётчицы ВМС США, военного аналитика Бринн Таннехилл.

Переданным Киеву истребителям F-16 будут угрожать передовые российские системы ПВО — С-300 и С-400, грозный флот вооружённых ракетами большой дальности R-37 и мощными радарами Су-35 и МиГ-31, а также самолёты раннего предупреждения.

ВС России располагают высококлассным оборудованием для ведения боевых действий на Украине, отметила Таннехилл. Баум добавил, что Россия, судя по всему, обладает одной из самых надёжных и передовых интегрированных систем противовоздушной обороны в мире.

По его словам, сразу после взлёта украинские F-16 могут оказаться в пределах досягаемости российских систем «земля — воздух». В таком случае пилоты ВСУ превратятся в мишени ещё до того, как успеют применить свою собственную тактику.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля премьер-министр Бельгии Александр де Кроо пообещал поставить Киеву свои самолёты F-16 и средства противовоздушной обороны как можно раньше, по возможности до конца 2024 года.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, Украине передадут больше эскадрильи F-16 вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, которых обучали на Западе.

В марте президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками отметил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ, подчеркнул глава государства.