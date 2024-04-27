Бурса, Турция, 27 апреля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В турецком городе Бурсе стоматолог ввинтил имплант в мозг пациента. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Elena Mozhvilo/Unsplash

Отмечается, что 40-летний Рамазан Йылмаз обратился с зубной болью в частную клинику. Врач посоветовал ему удалить шатающиеся зубы и вставить вместо них импланты.

По словам мужчины, во время операции дантист сообщил своему ассистенту, что устройство, которое он использовал для установки имплантов, неисправно, после чего начал выполнять процедуру вручную.

«Когда он пытался ввернуть винт, я заметил, что он прилагает чрезмерную силу. Я указал ему на это и отметил, что слышал хруст костей. Он пронзил мою челюстную кость и попал в область за глазом», — сказал Йылмаз.

После этого его отвезли в больницу, где врачи приняли решение о срочной операции, но предупредили, что он может умереть. В результате он успешно перенёс операцию. А потом обратился к стоматологу с просьбой вернуть деньги, но тот отказался.

Как передавало ИА Регнум, в Новосибирске 27-летняя женщина скончалась после того, как ей удалили зуб в одной из частных клиник. В ноябре 2023 года она обратилась к врачам из-за больного зуба. Ей стало плохо, когда она вернулась домой после удаления. После этого женщину госпитализировали уже без сознания. Она умерла 2 декабря, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.