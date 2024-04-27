Берлин, 27 апреля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Страны Запада должны были прислушаться к предупреждению России о недопустимости включения Украины в Североатлантической альянс, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

По её словам, руководство России явно сказало, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки.

«Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России. Тогда я говорила, что, если и дальше будут поощрять вступление Украины в НАТО, будет конфликт», — сказала Вагенкнехт в интервью YouTube-каналу Miss-Verstehen sie mich richtig.

Она добавила, что сейчас Запад и Украина должны стремиться начать мирные переговоры, а поставки оружия Киеву не приведут Украину к победе, а только затянут конфликт.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что врагом для России является не Украина, а Запад, руками которой он действует. Также глава государства отмечал, что это Запад развязал против России настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Западные элиты не скрывают, что хотят раздробления РФ, но Россия быстрее разберётся с Западом, чем Запад с Россией, подчеркнул Путин.

Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает безопасности России. В день начала специальной военной операции российский лидер также напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах неделимости безопасности в Европе. Однако альянс, несмотря на данные России обещания, продолжал неуклонно расширяться и вплотную приблизился к российским границам.

Кроме того, глава государства неоднократно отмечал, что западные поставки оружия киевскому режиму являются попыткой продлить конфликт на Украине. Глава государства также подчёркивал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».