Москва, 28 апреля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. 28 апреля православные отмечают праздник — Вход Господень в Иерусалим. В России это событие называется Вербное воскресенье.

Марина Каширская ИА Регнум

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 27 апреля в храме Христа Спасителя накануне праздника освятил веточки вербы. Церковный обряд был совершён во время праздничного вечернего богослужения после чтения Евангелия. В храме собрались сотни людей. Ветви вербы, которые принесли с собой прихожане, с совершением молитвы окропили святой водой.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что в Вербное воскресенье в Москве запустят бесплатные маршруты наземного транспорта, которые будут следовать от более чем 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ.

«В Вербное воскресенье по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы организуем комфортную перевозку москвичей. Быстрые, безопасные и удобные поездки будут совершаться на 700 автобусах. Сотрудники Центра обеспечения мобильности будут дежурить на станциях метро и подсказывать, как добраться до кладбищ и обратно», — приводит пресс-служба слова заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

Традиции и обычаи Лазаревой субботы

Накануне Вербного воскресенья верующие отмечают Лазареву субботу. Этот праздник посвящён одному из чудес Иисуса Христа — воскрешению праведного Лазаря. В 2024 году этот праздник выпадает на 27 апреля. Во время торжественных богослужений в этот день священнослужители надевают белые одежды. На вечерней службе в храмах они освящают вербу. Считается, что нужно несильно хлестнуть родных и близких вербными веточками, чтобы они оставались здоровыми и счастливыми весь год.

Шумные застолья в Лазареву субботу не приветствуются, поскольку праздник выпадает на Великий пост.

Традиции и обычаи Вербного воскресенья

Для верующих Вербное воскресенье — праздник радостный и одновременно печальный. Радость заключается в том, что в последнюю неделю перед распятием Христос показал себя как Спаситель мира, а печаль — вход в Иерусалим явился началом крестного пути Мессии.

Когда Иисус прибыл в Иерусалим верхом на молодом осле, его встречали как царя. Под ноги Христу верующие бросали пальмовые листья, символизирующие победу.

По традиции в России православные в этот день приходят в храм с ветками вербы, которые заменяют листья пальмы. Считается, что её следует хранить весь год до следующего Вербного воскресенья. Затем веточки сжигают или закапывают в землю.

Празднование Вербного воскресенья начинается со всенощного бдения. Верующие посещают храм и участвуют в торжественном богослужении. Праздник рекомендуется отпраздновать в семейном кругу, при этом важно помнить об ограничениях Великого поста.

В Вербное воскресение не запрещено заниматься повседневными делами, но они не должны отодвигать на второй план духовный смысл Вербного воскресенья.

После Вербного воскресенья идёт Страстная седмица, во время которой верующие вспоминают о последних днях жизни Христа на земле. Слово «страсть» в данном случае означает «страдание». Это период самого строгого поста и духовной подготовки к Пасхе.

Традиции и обычаи Пасхи

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — это главное событие для православных христиан. В 2024 году Пасха будет отмечаться 5 мая. Это праздник является самым большим православным праздником. Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост, который в 2024 году начался 18 марта и закончится 4 мая.

В ночь перед Пасхой верующие приходят в храмы в светлых и праздничных одеждах и ожидают наступающего Пасхального торжества.

Православный священник Сергей Сеньчуков отметил, что в этот день Господь через воскресение из мёртвых победил смерть и избавил людей от рабства греха.

В 2024 году 5 мая все православные христиане соберутся в храмах для молитвы, они будут радостно встречать это событие. Все богослужения и церковные обряды в этот праздник особенно торжественны, они проникнуты чувством радости о Воскресшем.

«В российской традиции есть правило после Божественной литургии и причастия отмечать Пасху вкушением куличей и крашеных яиц. Это очень древний обычай. Ещё Мария Магдалина подарила в знак жизни яйцо красного цвета римскому императору Тиберию. С тех пор христиане, празднуя Пасху, красят яйца в разные цвета. Яйцо издавна считалось символом жизни. Также в этот день вкушают творожную Пасху, которую делают в виде пирамидки, символизирующую гроб Господень», — рассказал священник.

Он отметил, что на Пасху нет каких-то специальных запретов, поскольку грешить христианам не положено никогда.