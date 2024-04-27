В США в результате мощных торнадо пострадали шесть человек
CNN: из-за мощных торнадо в Айове, Небраске и Техасе пострадали шесть человек
Техас, США, 27 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В американских штатах Айова, Небраска и Техас шесть человек пострадали при мощных торнадо. Об этом сообщает телеканал CNN.
«В округе Поттаваттами в штате Айова четыре человека получили травмы из-за шторма, им оказали медицинскую помощь», — информирует телеканал.
Согласно данным CNN, два человека в Омахе в штате Небраска получили лёгкие травмы при торнадо.
Отмечается, что всего за 26 апреля поступили около 80 сообщений о торнадо как минимум в пяти штатах.
Как передавало ИА Регнум, опасные природные явления проходят на фоне усилившихся ливней.
Торнадо затронул окраины города Линкольн штата Небраска. Стихия «срывала крыши с домов и переворачивала машины». Представитель железнодорожной службы рассказал репортёрам, что из-за торнадо часть вагонов сошла с рельсов около города Уэверли.