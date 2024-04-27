Хельсинки, 27 апреля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Депутата финского парламента от правой партии «Истинные финны» Тимо Ворнанена задержали по подозрению в стрельбе у ресторана в центре Хельсинки, сообщает Yle со ссылкой на правоохранителей.

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«Член парламента Тимо Ворнанен находится под стражей за преступление против жизни и здоровья. В пресс-релизе полиция не называет личность Ворнанена, но информация соответствует ранее известным фактам», — говорится в статье.

Уточняется, что информацию о причастности депутата Ворнанена к инциденту с применением огнестрельного оружия подтвердила общественному вещателю Yle председатель партии «Истинные финны», министр финансов Риикка Пурра.

По данным предварительного расследования, инцидент произошёл около ресторана. Подозреваемый вступил в спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его на присутствующих, после чего выстрелил в землю, говорится в пресс-релизе полиции.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге, в ресторане «Мясо и Хлеб» на улице Ворошилова, бывший помощник депутата Дмитрий Сенин устроил стрельбу.

В результате инцидента пострадали два человека — 44-летний гость заведения и 21-летняя официантка.

В кафе города Ишимбая Республики Башкортостан между двумя нетрезвыми компаниями завязался конфликт, переросший в драку. Один из участников ссоры выстрелил из пистолета и попал в голову 23-летнему посетителю заведения, который не участвовал в конфликте. От полученного ранения он скончался в больнице на следующий день.