Берлин, 27 апреля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Германии негативно оценивают работу Анналены Бербок на посту министра иностранных дел, следует из данных опроса общественного мнения. Исследование провёл социологический институт Civey по заказу портала Focus-online.

Thomas Koehler /PHOTOTHEK/ Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Действиями Бербок недовольны 70% респондентов. Положительно оценили её работу 22% опрошенных, ещё 8% отказались отвечать на вопрос.

Среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» работой Бербок не удовлетворены 98%. В блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов показатель составляет 84%, в Свободной демократической партии — 75%. Бербок — представитель партии «Союз-90»/«зелёные».

Согласно итогам ещё одного опроса, 81% немцев не считают Бербок подходящим кандидатом на пост главы правительства. Видеть её канцлером согласны только 14% респондентов. В основном Бербок поддерживают сторонники партии «зелёных» — 56%.

Опросы проходили с 22 по 24 апреля и с 23 по 24 апреля. Каждое исследование охватило около 5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус заявил, что Бербок продемонстрировала «ужасные дипломатические навыки» и опозорила ФРГ на международной арене, когда в ультимативной форме потребовала от Израиля открыть погранпереходы в секторе Газа.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в марте посоветовала Бербок купить карту и учебник истории. Так дипломат прокомментировала заявление Бербок о том, что президент Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну с Россией и потому отказывается от мирных переговоров в ходе конфликта на Украине.