Вашингтон, 27 апреля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Используемые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как её подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит её на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит», — рассказал эксперт.

По его словам, помимо средств РЭБ, против ATACMS эффективны российские системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1.

Как передавало ИА Регнум, Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России. Как писало The New York Times со ссылкой на источники, передача была одобрена президентом США Джо Байденом ещё в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем.

Высокопоставленные американские военные чиновники на условиях анонимности заявили изданию, что украинская армия сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что передача Украине ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. По его словам, Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, однако эти поставки не помогут Украине изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу. Появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнули в Кремле. Песков не исключил, что тайно осуществлённые в марте 2024 года поставки ATACMS Украине нарушили законодательство самих США.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения.