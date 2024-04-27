Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 27 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Момент удара украинского беспилотника в Славянске-на-Кубани Краснодарского края попал на камеру. Видео опубликовал телеканал ГТРК «Кубань».

Кадр из видео

На кадрах видно, как происходит взрыв, после которого начинается пожар.

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Как передавало ранее ИА Регнум, ночью 27 апреля в Краснодарском крае российские военные отразили масштабную атаку киевского режима с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Всего было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущёвском районах. ВСУ пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Вместе с тем глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Резервуарный парк и ректификационная колонна подверглись девяти атакам, последняя получила повреждения, уточнил Синяговский.

В свою очередь директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА.

Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля были пресечены масштабные попытки ВСУ совершить террористические атаки с использованием беспилотников на российские территории. Всего было уничтожено 68 вражеских дронов, в том числе 66 над Краснодарским краем.

Ранее, 15 апреля, американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы США не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

По информации издания, в ходе встречи с Зеленским в феврале вице-президент США Камала Харрис попросила киевские власти не атаковать российские НПЗ.

Уточняется, что глава киевского режима не принял к сведению рекомендации Харрис, так как посчитал, что они могут не быть единодушной позицией администрации президента США Джо Байдена, однако затем американские власти неоднократно повторяли Киеву это предостережение.

Глава Пентагона Ллойд Остин 9 апреля заявил, что удары Киева по российским НПЗ могут негативно отразиться на мировом топливно-энергетическом комплексе. Он подчеркнул, что считает, что украинским военным лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, что может прямым образом повлиять на ход боевых действий.

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер 10 апреля заявила об обеспокоенности Вашингтона атаками ВСУ на гражданские объекты в России, включая НПЗ. При этом она назвала их «суверенным решением» киевских властей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что киевский режим систематически ведёт террористическую деятельность против российской стороны. Дипломат напомнила, что ВСУ планомерно обстреливают жилые кварталы, включая заведения для детей и больницы, гражданскую инфраструктуру и организуют покушения на российских общественных деятелей и журналистов.

В ответ на удары киевского режима по энергообъектам в России ВС РФ вынуждены наносить удары по украинским энергетическим объектам, заявил 11 апреля президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.