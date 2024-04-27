Санкт-Петербург, 27 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в детской больнице в ночь на 27 апреля скончался 15-летний подросток после того, как принимал таблетки и капельницы с препаратами железа, которые ему назначила его мать. Об этом сообщает «Фонтанка. ру».

Владимир Гердо/ТАСС

«Всё началось с того, что подросток пять дней назад сдал анализ крови. У ребёнка резко упали гемоглобин и сывороточное железо, но по какой-то причине мама не стала обследовать сына дальше, а сама назначила ему железосодержащие препараты», — пишет издание, ссылаясь на информацию «Агентства журналистских расследований» (АЖУР).

По данным АЖУР, в результате самолечения днём 26 апреля мальчик потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в первую детскую больницу.

«Выяснилось, что у пациента открылось желудочно-кишечное кровотечение. Вероятно, поэтому гемоглобин и упал. За время лечения у мальчика развился инфекционно-токсический шок. В состоянии клинической смерти его поместили в реанимацию, где больной скончался», — уточняется в материале.

Стало известно, что подросток страдал заболеванием, на фоне которого у него ежегодно случалось обострение, связанное с желудком.

Как ранее сообщало ИА Регнум, гражданин Белоруссии три недели пытался вылечить ушибленный палец алкоголем и умер.

Как стало известно, в середине декабря 2023 года 38-летний Александр, работающий на московской стройке, гвоздём повредил себе палец. Мужчина решил не обращаться к врачам и принялся за самолечение, которое заключалось в обильном употреблении алкоголя.

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