Москва, 27 апреля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Московский городской суд 8 мая рассмотрит апелляционную жалобу на арест замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом 27 апреля сообщили в суде.

Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Там отметили, что рассмотрение жалобы назначено на 12:45 по московскому времени 8 мая.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Иванова на рабочем месте вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сумма взятки может составить более 1 млрд рублей. Вину в совершении преступления он не признал.

На имущество, активы и счета Иванова и всех его родственников наложен арест.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны. В его ведении были вопросы восстановления Мариуполя.