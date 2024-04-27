Ставрополь, 27 апреля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Площади тепличных комплексов Ставропольского края за прошлый год выросли почти на 100 га. В текущем году в регионе уже вырастили 38 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Александр Погожев ИА REGNUM Теплица для винограда и клубники

В крае развивается тепличное производство овощей для укрепления продуктовой безопасности страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Объём господдержки аграриям вырос в 2024 году на 80%, сообщает агентство «Победа26».

«Чтобы люди могли купить больше ставропольских товаров около дома, в супермаркетах, развиваем сотрудничество с торговыми сетями. На полках крупных магазинов краевая продукция должна занимать как минимум 50%. Не забываем и о ярмарках: короче логистика — меньше наценки», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что президента Владимира Путина впечатлили масштабы тепличного комплекса на Ставрополье. Глава государства поддержал идею провести фестиваль томатов в крае.