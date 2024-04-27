Москва, 27 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Службы жизнеобеспечения Москвы перейдут в усиленный режим работы в дни майских праздников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

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«С 28 апреля до 12 мая городские службы будут работать в усиленном режиме. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад. На усиленный режим перейдут спасатели и пожарные», — написал он.

Собянин уточнил, что под контролем работа систем жизнеобеспечения города, электро− и водоснабжение многоквартирных домов, а также объектов социальной сферы.

Кроме того, по сообщению мэра, в праздничные дни особое внимание уделят уборке улиц и пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Также оперативно будут вывозить мусор.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин информировал, что в Москве во время майских праздников парковка будет бесплатной. Он отметил, что это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также1,9,10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Также градоначальник сообщил, что 27 апреля в Москве открыли сезон фонтанов. Город украшают не только традиционные, но также сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические фонтаны, отметил он. Включением фонтанов символически завершаются работы по приведению города в порядок после зимы, отметил мэр.

Сергей Собянин добавил, что в столице провели месячник по уборке и благоустройству. Состоялись общегородские субботники, горожане были приглашены принять участие в этих мероприятиях.