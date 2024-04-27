Москва, 27 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы зарегистрировал иск в отношении фронтмена российской инди-рок-группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова по делу о дискредитации ВС России и демонстрации экстремистской символики, следует из информации, опубликованной в картотеке суда.

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Рассмотрение дело назначено на 7 мая. Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии и до 15 суток ареста за демонстрацию экстремистской символики.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию российской армии на 50 тыс. рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что Ивлеева разместила в соцсетях пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению спецоперации.

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4 апреля МВД нашло в словах лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признаки дискредитации ВС России. Его внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, он открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, а также осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов.

Штраф по статье о дискредитации российской армии в размере 30 тыс. рублей выписали главному редактору «Новой газеты» Сергею Соколову. Он проходил по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…»). Поводом для дела послужило то, что главред газеты разместил в Telegram-канале издания материал, в котором экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий ВС РФ.