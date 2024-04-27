Вашингтон, 27 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты оказывали давление на Киев, пытаясь добиться решения проблемы мобилизации, сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель госсекретаря США Джеймс О’Брайен в ходе визита в Киев на текущей неделе заявил, что усилия по мобилизации на Украине так же важны для стабилизации ситуации на фронте, как и поставки артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Перед этим глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В соответствии с документом изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе, украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты.

Верховная рада Украины 11 апреля приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Документ вводит порядок проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё.

В законе уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также предусматривается обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.