Москва, 27 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. 27 апреля нейросетевой модели Сбера GigaChat исполнился ровно год. За это время её аудитория выросла с нескольких тысяч сотрудников Сбера до пяти миллионов уникальных пользователей, а совокупное количество запросов к сервису превысило 90 миллионов.

Пресс-служба Сбера Нейросетевой модели Сбера исполнился год

GigaChat умеет отвечать на вопросы, поддерживать диалог, создавать практически любые тексты и изображения, писать код, суммаризировать материалы, а также загружать и работать с файлами. Сервис может быть ассистентом как обычного пользователя, так и компании.

Старший вице-президент CTO Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что за год командам Сбера удалось создать модель, входящую в «высшую лигу» генеративного искусственного интеллекта вместе с моделями, созданными западными и китайскими технологическими гигантами. Он добавил, что сервис постоянно развивается, становится умнее и совершеннее.

На сегодняшний день GigaChat API уже пользуются более четырех тысяч бизнес-клиентов. Бизнесу доступны три модели, отличающиеся по скорости, возможности следовать сложным инструкциям и размером контекстного окна: GigaChat Lite, GigaChat Lite+ и GigaChat Pro. С их помощью можно генерировать контент, делать векторное представление текста (эмбеддинг), создавать собственные решения и оптимизировать бизнес-процессы.

Модель также внедряется во многие решения и процессы Сбера, повышая производительность и скорость их работы. Например, на сервисе по продаже непрофильных активов и залогового имущества Portal DA текстовое описание объекта теперь готовит GigaChat, а на сайте SberCIB сервис помогает прочитать отчеты аналитиков в трёх вариантах: кратко, тезисно и подробно.

Кроме того, за полтора месяца с момента открытия веб-сервиса для совместной разработки и хостинга кода GitVerse больше 20 тыс. разработчиков зарегистрировались и открыли свои репозитории. Там можно попробовать AI-ассистента разработчика GigaCode, который позволяет ускорить процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные и релевантные подсказки. В Сбере уже несколько тысяч специалистов ежедневно работают с этим сервисом. Расчёты показывают, что он на 25% ускоряет процесс разработки кода.

GigaChat позволяет работать с кодом, текстом, генерировать идеи, а также помогает поздравить близких с днём рождения, важным событием и даже признаться в любви. Благодаря комбинации с нейросетью Сбера — Kandinsky GigaChat также способен сгенерировать неограниченное количество уникальных открыток, которыми пользователь может делиться с сайта или пересылать в соцсетях.

С начала февраля 2024 года количество активных пользователей чат-бота GigaChat на платформе ВКонтакте увеличилось в десять раз и достигло 1,7 млн человек, а 1,4 млн человек создали во «ВКонтакте» два миллиона открыток за месяц. Пользователи признавались в любви своим близким 14 февраля и поздравляли женщин с 8 Марта с помощью уникальных открыток, которые генерировала нейросеть.

GigaChat также способен даже проводить сеансы медитации. Пользователь может создать запрос с GigaChat, выбрав режим AI-медитации, и нейросеть создаст персональную релаксацию.

Для обучения GigaChat Сбер привлекал ведущие вузы страны. В итоге были отобраны более семи команд, которые работали над совершенствованием одного из самых прорывных решений в области технологий искусственного интеллекта. Эрудицию сервиса GigaChat подтвердила экспертная комиссия из ВШЭ. Он успешно справился с ЕГЭ по обществознанию для поступления в вуз, набрав 67 баллов. Также одним из первых в мире сдал выпускной экзамен из медицинского высшего учебного заведения по направлению подготовки «Лечебное дело», получив итоговую оценку 4.

По версии издания Arabian Business, языковая модель GigaChat от Сбера вошла в пятёрку лучших AI-сервисов в мире, а GigaChat PRO победила версию ChatGPT 3.5 от американской компании OpenAI по качеству ответов на русском языке. Также в феврале этого года GigaChat обошел большинство моделей в открытом доступе по итогам открытого бенчмарка MERA.

По словам CEO SberDevices Дениса Филиппова, за прошедший год GigaChat не только продемонстрировал колоссальный рост в качестве и функциональности, но и стал важнейшим инструментом трансформации бизнеса, объединив академические, инженерные, продуктовые команды как внутри Сбера, так и вне его. «Работа над проектом ведется командами SberDevices и Sber AI в тесном сотрудничестве с Институтом искусственного интеллекта AIRI, которые помогают передавать GigaChat различные предметные знания», — добавил Денис Филиппов.

Кроме того, в веб-версии GigaChat появилась «Хвалёнушка» — эмпатичный режим сервиса, который поддержит и похвалит собеседника. Пользователи получают новый интересный опыт и тематические ответы на вопросы и реплики, характерные для личности персонажа.