В Подольске задержали наркокурьера с 0,5 кг марихуаны
Подольск, Московская область, 27 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В Подольске полиция задержала 22-летнего наркокурьера. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В ходе патрулирования около заправочной станции полицейские заметили выходящего из леса молодого человека. При проверке документов он вёл себя подозрительно и сильно нервничал. В ходе досмотра в рюкзаке гражданина сотрудники полиции обнаружили обмотанный изолентой полимерный сверток с веществом растительного происхождения», — приводит слова Петровой Telegram-канал УМВД по Московской области.
После досмотра свёрток отправили на экспертизу, в результате которой выяснилось, что это марихуана общим весом около полукилограмма. Петрова пояснила, что задержанный забирал по координатам наркотики, фасовал и распространял бесконтактным способом на территории Москвы и Московской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Суд отправил подозреваемого под стражу.
Как передавало ИА Регнум, 19 апреля президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему государственных резервов и меры совершенствования помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.
9 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Калининградскую область ввезли 76 кг кокаина в коробках с бананами. Тогда полицейские изъяли девять коробок с бананами, под слоем которых лежали 76 килограммовых упаковок с белым порошком. Предположительно, это кокаин. Партию фруктов доставили по морю из Колумбии в Германию, затем перевезли на автомобилях в литовскую Клайпеду, а оттуда в Калининградскую область через пропускной пункт «Чернышевское». Грузовик, доставивший товар, отправился в Польшу.
В январе партию кокаина стоимостью 13 млрд рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотик привезли из Бельгии в мешках с кофе, обнаружить его удалось при сканировании контейнера.