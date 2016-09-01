Подольск, Московская область, 27 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В Подольске полиция задержала 22-летнего наркокурьера. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

ГУ МВД России по Московской области

«В ходе патрулирования около заправочной станции полицейские заметили выходящего из леса молодого человека. При проверке документов он вёл себя подозрительно и сильно нервничал. В ходе досмотра в рюкзаке гражданина сотрудники полиции обнаружили обмотанный изолентой полимерный сверток с веществом растительного происхождения», — приводит слова Петровой Telegram-канал УМВД по Московской области.

После досмотра свёрток отправили на экспертизу, в результате которой выяснилось, что это марихуана общим весом около полукилограмма. Петрова пояснила, что задержанный забирал по координатам наркотики, фасовал и распространял бесконтактным способом на территории Москвы и Московской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Суд отправил подозреваемого под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему государственных резервов и меры совершенствования помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.

9 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Калининградскую область ввезли 76 кг кокаина в коробках с бананами. Тогда полицейские изъяли девять коробок с бананами, под слоем которых лежали 76 килограммовых упаковок с белым порошком. Предположительно, это кокаин. Партию фруктов доставили по морю из Колумбии в Германию, затем перевезли на автомобилях в литовскую Клайпеду, а оттуда в Калининградскую область через пропускной пункт «Чернышевское». Грузовик, доставивший товар, отправился в Польшу.

В январе партию кокаина стоимостью 13 млрд рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотик привезли из Бельгии в мешках с кофе, обнаружить его удалось при сканировании контейнера.